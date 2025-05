Lot 5 Carrés démaquillants réutilisables microfibre en coton et bambou bio

Écologique

Ces carrés de coton démaquillants réutilisables sont une alternative écologique aux lingettes jetables. Fabriquées en France avec du coton et du bambou, ils sont lavables et réutilisables à l'infini. Idéales pour réduire les déchets et adopter une routine beauté plus responsable.

Ces carrés de coton démaquillants réutilisables sont une alternative écologique aux lingettes jetables. Fabriquées en France avec du coton et du bambou, ils sont lavables et réutilisables à l'infini. Idéales pour réduire les déchets et adopter une routine beauté plus responsable. Économique

Avec ce lot de 5 carrés lavables, fini les dépenses continuelles en lingettes jetables. Nos carrés démaquillants bio peuvent être utilisées des centaines de fois, ce qui représente un gain financier considérable à long terme. Un achat malin et rentable.

Avec ce lot de 5 carrés lavables, fini les dépenses continuelles en lingettes jetables. Nos carrés démaquillants bio peuvent être utilisées des centaines de fois, ce qui représente un gain financier considérable à long terme. Un achat malin et rentable. Efficace

Les carrés démaquillants microfibres éliminent en douceur le maquillage, même waterproof, sans irriter la peau. Leur texture douce de coton et de bambou nettoie la peau en profondeur tout en respectant son équilibre. Une solution de démaquillage efficace et saine.

Les carrés démaquillants microfibres éliminent en douceur le maquillage, même waterproof, sans irriter la peau. Leur texture douce de coton et de bambou nettoie la peau en profondeur tout en respectant son équilibre. Une solution de démaquillage efficace et saine. Fabriqué en France

Nos carrés sont entièrement fabriqués en France dans un atelier à façon, ce qui garantit une fabrication de qualité et le respect de normes sociales et environnementales strictes. Un gage de qualité supérieure

Nos carrés sont entièrement fabriqués en France dans un atelier à façon, ce qui garantit une fabrication de qualité et le respect de normes sociales et environnementales strictes. Un gage de qualité supérieure Peaux sensibles (réactives, mixes et atopiques)

Leur composition avec du coton biologique convient parfaitement aux peaux sensibles et réactives. Leur action est douce et non abrasive. Idéales pour un démaquillage quotidien sain et sans irritation.

Carrés de coton lavables réutilisables zéro déchet : l'alternative durable au coton jetable

Démaquillez-vous de façon écologique avec ces 5 carrés démaquillants bio et fabriqués en France. Lavables et réutilisables, vous économisez de l'argent tout en réduisant vos déchets.

Le coton bio doux et les fibres de bambou éliminent en douceur le maquillage, les impuretés et l'excès de sébum, laissant votre peau propre et fraîche. Ils conviennent même aux peaux sensibles.

Contrairement aux disques ou lingettes jetables, nos carrés conçus à la main à Pornichet en Loire-Atlantique préservent la planète. Achetez local, agissez au quotidien pour une économie solidaire et circulaire : optez pour une routine beauté zéro déchet ! Optez pour le Made in France !

Fini le gaspillage ! Adoptez une routine beauté zéro déchet avec ces lingettes démaquillantes réutilisables Made in France. Nos carrés démaquillants en coton bio doux et bambou sont LA solution pour démaquiller en douceur et nettoyer la peau sans l'agresser.

Lavables et durables, ils remplacent avantageusement le coton ou les lingettes jetables.

Bénéfices

Fabrication responsable en France

Zéro déchet, économies garanties

Matériaux naturels de qualité

Nettoyage en profondeur tout en douceur

Respect de la peau et de l'environnement

Passez au réutilisable ! Offrez-vous un geste beauté éco-friendly : votre peau et la planète vous diront merci !