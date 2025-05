Vous en avez assez de la pollution plastique et vous cherchez une alternative écolo pour vos cosmétiques ? Vous êtes adepte du zéro déchet mais il vous manque l’accessoire idéal pour transporter votre savon solide ?

Fini les emballages en plastique jetables qui polluent la planète ! Nos étuis en coton bio sont parfaits pour ranger votre savon, shampoing solide ou déodorant pendant vos voyages.

Pratiques, écolos et design, les pochettes savon JaMoonLBV sont le cadeau idéal et original pour vos proches sensibles à l’environnement. Offrez-leur un accessoire stylé et utile qui facilitera leur routine beauté zéro déchet !